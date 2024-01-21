"Мені взагалі пощастило, в моєму першому повному сезоні в Франції проти мене грав Ашраф Хакімі. Вони з майбутнім чемпіоном світу Ді Марією на фланзі справжні дива творили. Ми рано пропустили, проте довго тримали інтригу. Лише в самій кінцівці Дракслер з паса Неймара поставив крапку в матчі – 2:0.

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Жовта картка в матчі проти ПСЖ? Це була кінцівка матчу. Монпельє в той момент було на полі вдесятьох, і я змушений був зупиняти фолом Вейналдума, щоб він не втік у контратаку в вільну зону. Що поробиш, картку я отримав. Але, можливо, цією ціною наша команда не пропустила ще один м’яч…

Я не хотів би, звісно, щоб мій досвід матчів проти ПСЖ обмежився одним попередженням. Я вірю й сподіваюся, що це не останній мій матч проти цього суперника, та й проти гравців такого рівня в цілому. Ніхто не знає, що буде далі: можливо, я ще зіграю в чемпіонаті Франції, а може таке бути, що Полісся здобуде путівку в єврокубки й зможе зіграти проти того ж ПСЖ", – поділився Макуана в інтерв'ю Українському футболу.

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