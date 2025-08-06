Єгипетський Замалек наблизився до завершення трансферу Хуана Альвіни Безерри, повідомляє alwafd.news.

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За інформацією джерела, керівництво клубу активно працює над підсиленням флангової атаки після відходу Ахмеда Аль-Джуффалі, якого віддали в оренду до саудівської Абхи з правом викупу.

Зазначається, що футболіст уже уклав чотирирічний контракт із клубом. Замалек чекає на трансферний сертифікат, аби встигнути зареєструвати новачка до завершення заявкового періоду.

Своєю чергою, ТаТоТаке повідомляє, що єгипетський клуб заплатить за футболіста 2 мільйони доларів (1,7 мільйона євро).

До слова, у минулому сезоні Безерра провів 26 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу шість голів і п’ять асистів. Його контракт чинний до літа 2026 року.

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