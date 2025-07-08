Один із ключових гравців команди Хуан Безерра повернувся до розташування клубу й розпочав підготовку до нового сезону, повідомляє ТаТоТаке. Хоч бразильський вінгер і запізнився з поверненням з відпустки, він таки приєднався до команди на зборах.

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Нагадаємо, що ще кілька тижнів тому 22-річний легіонер відмовлявся повертатися в Україну, наполягаючи на трансфері в інший клуб. Однак його майбутнє досі залишається відкритим – керівництво готове розглянути вигідну пропозицію щодо продажу гравця.

У минулому сезоні Безерра провів 26 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу шість голів і п’ять асистів. Його контракт чинний до літа 2026 року.

До слова, Олександрія стартує у Лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду, де зустрінеться з переможеним у дуелі АЕК Ларнака – Партизан. Матчі заплановані на 24 та 31 липня.

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