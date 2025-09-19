"Вони дуже добре тримали м'яч. Педрі та Френкі де Йонг були фантастичними. Це топ-рівень. Рашфорд забив два голи з нізвідки. Ми маємо робити те саме і використовувати можливості, коли вони нам трапляються.

Дубль Рашфорда у відеоогляді матчу Ньюкасл – Барселона – 1:2

Це природно для людей, програвати Барселоні 2:0 – це як підйом вгору. Ми забили гол, що свідчить про нашу ментальність. Ми були виснажені. Можемо пишатися тим, як грали. Ми дали все, що могли, проти однієї з найкращих команд планети. Я не думаю, що в грі було багато моментів. У нас були кращі моменти, але ми повинні були їх реалізовувати", – наводить слова Гордона BBC.

"Те, як Барселона тримає м'яч, було для мене цінним досвідом. У цьому сенсі вони були найкращими суперниками, з якими я коли-небудь грав. Рашфорд є одним з найкращих у світі, особливо, якщо це його день", – додав він у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Барселона здолала Ньюкасл (2:1) завдяки дублю Рашфорда. Єдиний гол у складі "сорок" забив саме Гордон.

Барселона втримала важку перемогу над Ньюкаслом – Рашфорд переломив гру, оформивши дебютний дубль за "блаугранас"