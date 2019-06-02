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Зірка NBA Леброн Джеймс привітав Ліверпуль із перемогою у Лізі чемпіонів – він є акціонером "червоних"

15:08 262 Читать на русском
Зірка NBA Леброн Джеймс привітав Ліверпуль із перемогою у Лізі чемпіонів – він є акціонером "червоних"
Леброн Джеймс / Reuters

Легкий форвард команди NBA Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс привітав англійський Ліверпуль із перемогою над лондонським Тоттенхемом (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

"Ти ніколи не будеш один! Вітаю кожного, хто якось причетний до клубу", – написав Джеймс у своєму твіттері.

Тоттенхем – Ліверпуль: пенальті на 23-й секунді став ключовим моментом фіналу ЛЧ – рішення Скоміни правильне?

Відзначимо, що Ліверпуль здолав Тоттенхем завдяки голам у дебюті та під завісу поєдинку. Салах відкрив рахунок із сумнівного пенальті, що став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів. А другий м'яч в активі Дівока Оріджі, який забив на 87-й хвилині.

Леброн Джеймс є одним із акціонерів Ліверпуля. У квітні 2011 року він отримав близько 2 % акцій мерсисайдців, коли його маркетингова компанія злилася з Fenway Sports Partners Джона Генрі та Тома Вернера.

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Тоттенхем – Ліверпуль: пенальті на 23-й секунді став ключовим моментом фіналу ЛЧ – рішення Скоміни правильне?
14:16
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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль НБА
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