Зірка NBA Леброн Джеймс привітав Ліверпуль із перемогою у Лізі чемпіонів – він є акціонером "червоних"

Легкий форвард команди NBA Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс привітав англійський Ліверпуль із перемогою над лондонським Тоттенхемом (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

"Ти ніколи не будеш один! Вітаю кожного, хто якось причетний до клубу", – написав Джеймс у своєму твіттері.

Тоттенхем – Ліверпуль: пенальті на 23-й секунді став ключовим моментом фіналу ЛЧ – рішення Скоміни правильне?

Відзначимо, що Ліверпуль здолав Тоттенхем завдяки голам у дебюті та під завісу поєдинку. Салах відкрив рахунок із сумнівного пенальті, що став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів. А другий м'яч в активі Дівока Оріджі, який забив на 87-й хвилині.

Леброн Джеймс є одним із акціонерів Ліверпуля. У квітні 2011 року він отримав близько 2 % акцій мерсисайдців, коли його маркетингова компанія злилася з Fenway Sports Partners Джона Генрі та Тома Вернера.