Вінгера тотально відсторонили від першої команди Манчестер Юнайтед, стверджує Mirror. Санчо не дозволяють навіть користуватися загальним тренажерним залом і їдальнею.

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Розрив у стосунках 23-річного гравця та Еріка Тен Хага трапився 3 вересня. Тренер МЮ виключив Санчо зі складу через погану роботу на тренуваннях. Джейдон не вигадав нічого кращого, як публічно звинуватити наставника у брехні. Відтоді жодних зрушень не відбулося, хоча партнери вмовляють Санчо поступитися. Позиція Тен Хага однозначна – вінгер не наблизиться до першої команди, допоки не перепросить тренерський штаб, одноклубників і персонал.

Нагадаємо, у 2021-му МЮ виклав Борусії за Санчо 85 мільйонів євро. Джерело додає, що у гравця здавна були проблеми з режимом – він ще в Дортмунді часто запізнювався на тренування, мав зайві кілограми після відпустки і любив засиджуватися допізна за комп'ютерними іграми.

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