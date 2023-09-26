Зірка МЮ не має права навіть їсти з першою командою – Тен Хаг поставив жорсткий ультиматум
Джейдон Санчо дедалі глибше закопує свої шанси відродити кар'єру на Олд Траффорд.
Вінгера тотально відсторонили від першої команди Манчестер Юнайтед, стверджує Mirror. Санчо не дозволяють навіть користуватися загальним тренажерним залом і їдальнею.
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Розрив у стосунках 23-річного гравця та Еріка Тен Хага трапився 3 вересня. Тренер МЮ виключив Санчо зі складу через погану роботу на тренуваннях. Джейдон не вигадав нічого кращого, як публічно звинуватити наставника у брехні. Відтоді жодних зрушень не відбулося, хоча партнери вмовляють Санчо поступитися. Позиція Тен Хага однозначна – вінгер не наблизиться до першої команди, допоки не перепросить тренерський штаб, одноклубників і персонал.
Нагадаємо, у 2021-му МЮ виклав Борусії за Санчо 85 мільйонів євро. Джерело додає, що у гравця здавна були проблеми з режимом – він ще в Дортмунді часто запізнювався на тренування, мав зайві кілограми після відпустки і любив засиджуватися допізна за комп'ютерними іграми.
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