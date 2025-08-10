Ньюкасл після кількох гучних провалів з трансферами близький до підписання центрбека Мілана Маліка Чау, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Сороки" віддадуть за 24-річного німця 40 мільйонів євро включно з бонусами. Англійський клуб вже погодив трансфер з Міланом і запланував медогляд для гравця, щоб якнайшвидше фіналізувати угоду.

Додамо, що Чау виступав за Мілан з 2022 року після переходу з Шальке за понад 9 мільйонів євро. За "россонері" німець провів 85 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол та віддавши 2 асисти.

