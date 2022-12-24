"Досвід у новій лізі? Так, у майбутньому… Але зараз я на 100% зосереджений на Мілані. Це топ-клуб, і я перебуваю там за чинним контрактом. Мені теж подобається місто.

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Я дивлюся багато ігор. Цього року мені подобається Арсенал – вони грають дуже добре", – наводить заяву Леау інсайдер Фабріціо Романо.

Додамо, що Мілан оцінює свого лідера у щонайменше 100 млн євро. Якщо Арсенал справді зацікавиться 23-річним португальцем, то може забути про Михайла Мудрика, який також виступає на лівому фланзі атаки.

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