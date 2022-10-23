Захисник МЮ Лісандро Мартінес став героєм соцмереж. Усе через святкування забитого м'яча Каземіро, який врятував команду від поразки Челсі (1:1).

"Червоні дияволи" пропустили першими, але Каземіро дебютним голом врятував команду Еріка Тен Хага від поразки на Стемфорд Брідж.

Каземіро дебютним голом врятував від поразки: Челсі – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Святкуючи взяття воріт, Лісандро Мартінес почав обійматися з одним із уболівальників, який сидів на трибунах за воротами Челсі. Після гри захисник Манчестер Юнайтед ще й звернувся до фаната у соцмережах. Схоже, прихильник манкуніанців запам'ятає цей день надовго.

"Друже, я тебе не знаю, але ми в цьому разом і будемо боротися до кінця", – написав аргентинець у Twitter, прикріпивши кадри святкування з уболівальником, які вже розлетілися мережею.

Сезон 2022/23 є дебютним для 24-річного Мартінеса в Манчестері. Захисник зіграв 15 матчів, результативними діями не відзначався. "Червоні дияволи заплатили за нього 57 мільйонів євро.

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Mate I don’t know you but we’re in this together… fighting until the end!!!!! #MUFC https://t.co/SIfxCBuQPP pic.twitter.com/I6GeaRCuw2 — Lisandro Martinez (@LisandrMartinez) October 22, 2022