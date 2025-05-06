Боси Аль-Хіляля звернулись до Манчестер Юнайтед з офіційноб пропозицією про трансфер Бруну Фернандеша, повідомляє Ar Riyadiyah.

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Зазначається, що вже встигли провести зустріч з Каетану Марією та Мігелем Рубеном, адвокатом і агентом португальця. Аль-Хіляль нібито готовий виконати усі фінансові забаганки гравця та готовий негайно розпочати перемовини щодо трансферу. Контракт Бруну з МЮ розрахований до червня 2027 року.

Нагадаємо, Фернандеш виступає за Манчестер Юнайтед з 2020 року. За цей час португалець встиг провести за "червоних дияволів" 285 матчів у всіх змаганнях, у яких відзначився 98 голами та 85 асистами.

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