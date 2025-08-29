Хавбек Манчестер Юнайтед Коббі Майну повідомив керівництво клубу, що бажає піти в оренду до закриття трансферного вікна. За інформацією The Athletic, 20-річний англієць вважає, що нинішня ситуація в команді не дає йому можливості стабільно розвиватися та набирати форму перед можливим викликом на чемпіонат світу.

Манчестер Юнайтед повісив цінник у 52 млн євро на свою зірку – він хоче втекти з АПЛ

На зустрічі у четвер футболіст підкреслив, що не хоче розривати зв’язок із клубом, у якому виховувався, однак прагне стабільної ігрової практики. У клубі відповіли, що не планують відпускати Майну, цінують його як вихованця академії та хочуть, щоб він боровся за місце в основі.

Новий сезон хавбек розпочав на лаві запасних: він не зіграв у перших двох турах АПЛ проти Арсенала (0:1) та Фулхема (1:1), а вийшов лише у Кубку ліги, де Манчестер Юнайтед сенсаційно поступився Грімсбі.

Минулого сезону Майну провів 32 матчі за "червоних дияволів" у всіх турнірах, забив 5 голів, серед яких і результативний удар у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті. Після дебюту за збірну Англії у березні 2024-го хавбек потрапив у заявку на Євро-2024, де виходив у стартовому складі на вирішальні матчі турніру.

Контракт Майну з Манчестер Юнайтед діє до 2027 року з опцією продовження ще на рік.

