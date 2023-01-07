Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні продемонстрував свій шикарний дриблінг в поєдинку 1/32 Кубка Англії, від якого постраждав українець Віталій Миколенко.

Наприкінці поєдинку між Манчестер Юнайтед та Евертоном бразилець Антоні наочно продемонстрував різницю в класі гравців.

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Спочатку Антоні намагався зберегти м'яч в боротьбі з Миколенком – українець навіть впав на газон, не змігши видряпати м'яч у бразильця. На допомогу Віталію підбіг Дукуре, але Антоні спритно розвернувся, залишивши в дурнях ще одного гравця Евертона.

Додамо, що Манчестер Юнайтед переміг Евертон (3:1) та пройшов далі в Кубку Англії. Справи в команди Миколенка невтішні і в чемпіонаті – 18 місце після 18 зіграних матчів.

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