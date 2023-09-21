"Моя сім'я і всі мої друзі знають, що я вже давно хотів опинитися в Каталонії. Барселона завжди приваблювала мене, бо тут грали мої кумири. Тепер хочу показати всім, який я гравець, щоб допомогти команді повернутися туди, де вона заслуговує бути.

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Зірваний перехід в січні? Ті перемовини були незрозумілими. Не знаю, чи правда, що Барса хотіла мене в, бо до мене з цим ніхто не приходив. Але я завжди хотів опинитись саме тут, це клуб моєї мрії. Я дуже щасливий в Барселоні. Отримав велике задоволення від трьох проведених матчів. Партнери допомагають мені адаптуватися якнайшвидше, це важливо. Я граю з чудовими футболістами, і для мене це все спрощує.

Хочу подякувати Манчестер Сіті. З цим клубом пов'язані найкращі моменти моєї кар'єри, минулого року я навіть отримав можливість опинитися у символічній збірній від ФІФА. Для мене це була ще одна мрія. І все це завдяки партнерам, Гвардіолі, його штабу. Це дуже добра команда, дуже єдина, це помітно. Для мене Манчестер Сіті – найкраща команда світу зараз. Так, перехід до Барселони – це ризик. Але коли з'являється можливість перейти до такої команди, ти маєш нею користуватися", – розповів захисник в інтерв'ю Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Жоау Канселу зіграв за каталонців три матчі. Португалець встиг забити один гол за нову команду.

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