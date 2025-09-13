Захисник Манчестер Сіті Ріко Льюїс залишиться у складі команди ще на п’ять років.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання нового довгострокового контракту з Ріко Льюїсом. Угода розрахована до літа 2030 року, тож універсал, здатний зіграти в захисті та півзахисті команди, продовжить виступи під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

Гвардіола утримав свою зірку – гравець відкинув привабливу пропозицію від сенсаційного клубу АПЛ

Повідомлялось, що Ноттінгем Форест дуже зацікавлений у підписанні Льюїса і був готовий подвоїти зарплату захисника, щоб він погодився на перехід до них. Втім, зрештою, Ноттінгем Форест взяв в оренду українського захисника Арсенала Олександра Зінченка, а Льюїс уклав нову угоду з "містянами".

Льюїс дебютував у Манчестер Сіті в сезоні 2022/23, коли підопічні Гвардіоли оформили історичний требл. Відтоді він провів 97 матчів і здобув сім трофеїв, серед яких Ліга чемпіонів, два титули Прем’єр-ліги та клубний чемпіонат світу.

Гравець також встиг дебютувати за національну збірну Англії, де має п’ять матчів.

