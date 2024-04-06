Захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол має проблеми зі здоров'ям перед матчем Ліги чемпіонів з Реалом.

У матчі проти Крістал Пелас (4:2) наставнику "містян" Пепу Гвардіолі довелося замінити хорватського захисника на 46 хвилині через пошкодження.

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"У Йошко Гвардіола невелика фізична проблема. Ми побачимо, чи буде він доступний у вівторок проти Реала", – цитує іспанського фахівця Marca.

Якщо хорват не встигне відновитися до матчу з мадридцями, то це буде друга втрата Гвардіоли в лінії оборони. Після міжнародної паузи Манчестер Сіті залишився без Кайла Вокера, який ризикує пропустити гру.

Нагадаємо, що Реал, за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, та "містяни" зіграють у чвертьфіналі Ліги чемпіонів у вівторок, 9 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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