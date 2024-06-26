Англійці здобули путівку в плей-офф Євро-2024, посівши перше місце у групі С з п'ятьма очками. Філ Фоден зіграв у всіх трьох матчах групового етапу.

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Як інформує Daily Mail, перед матчами 1/8 фіналу Євро-2024 вінгер Манчестер Сіті покинув розташування національної команди. Фоден повернувся тимчасово у Великобританію через невідкладні сімейні справи. У сім'ї Філа має народитися третя дитина.

Коли повернеться Фоден до складу збірної Англії наразі невідомо. Команда Саутгейта проведе матч 1/8 фіналу Євро-2024 30 червня, але суперник ще не визначений.

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