Джон Стоунз найближчим часом може продовжити співпрацю з Манчестер Сіті. Як повідомляє Daily Mirror, клуб і футболіст готові розпочати переговори про новий контракт. Поточна угода 31-річного захисника закінчується влітку, але він налаштований залишитися на "Етіхаді" до 2028 року й фактично завершити кар’єру в Манчестері.

Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола неодноразово підкреслював важливість Стоунза: "У рік треблу (2023) та в сезоні з чотирма трофеями (2019) Джон був надзвичайно важливим. Він топ-гравець, але минулого сезону провів менше 30% матчів. Ми хочемо, щоб він залишався здоровим – він нам потрібен".

Сам Стоунз також підтвердив бажання залишитися: "Я тут, я хочу бути тут, я люблю цей клуб. Я тут, щоб допомагати команді. Не знаю, що там говорять чи пишуть, але сподіваюся, що це поставить крапку на всіх чутках".

Футболіст не приховував, що травми сильно вдарили по його психології: "Є моменти, коли думаєш: віддаєш усі сили, присвячуєш життя футболу, а воно віддячує травмами. Це темні дні, моменти сумнівів. Але я з дитинства був бійцем – у складні часи треба боротися й дивитися на більшу картину".

Стоунз перейшов до Сіті з Евертона у 2016-му та за цей час виграв 15 трофеїв, включно з шістьма титулами АПЛ і Лігою чемпіонів. У складі збірної Англії він провів 83 матчі, виступав на двох чемпіонатах світу і трьох Євро. Цього сезону захисник встиг зіграти три поєдинки в Прем’єр-лізі, а команда Хосепа Гвардіоли поки що перебуває на дев’ятому місці. Очікується, що Стоунз може повернутися на поле вже цього вікенду в матчі проти Бернлі.

