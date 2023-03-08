Зірка Манчестер Сіті напідпитку чіплявся до жінки в барі – його можуть заарештувати на 2 роки
Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер потрапив у скандальну ситуацію минулими вихідними.
Вокер у неділю завітав до бару, де хильнув зайвого і дозволяв собі непристойну поведінку, зокрема, чіплявся до кількох жінок, повідомляє The Sun.
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Так, на стопкадрах камери в барі можна помітити, як Кайл хапає жінку за груди, притискається до неї та навіть приспускає штани у всіх на очах. Вокера можуть звинуватити в непристойному оголенні, що загрожує навіть до 2 років позбавлення волі.
Цікаво, що дружини Кайла, Енні Кілнер, не було на цих кадрах. Пара виховує чотирьох дітей.
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