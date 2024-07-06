Саудівська Аравія продовжує стежити за зірковими гравцями. Аль-Наср у минулій кампанії не зумів виграти жодного титулу, тому влітку планує значно посилити свій склад.

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Як повідомляє ESPN, клуб, за який грає Кріштіану Роналду, хоче підписати Едерсона з Манчестер Сіті. "Містяни" планували втримати голкіпера, але Аль-Наср готовий втричі підняти зарплатню бразильцю. очікується, що Едерсону запропонують 600 тисяч фунтів за тиждень.

Контракт 30-річного голкіпера з англійським клубом діє до 2026 року. Манчестер Сіті вимагатиме за гравця великі гроші, утім, для саудівців це не проблема.

Нагадаємо, Едерсон виступає за "містян" з 2017 року. У складі Манчестер Сіті бразилець зіграв у 332 матчах. Голкіпер здобув з командою требл у сезоні 2022/23, вигравши титул чемпіона Англії, Лігу чемпіонів та Кубок Англії.

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