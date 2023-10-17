"Мені не подобається програвати. У якомусь з минулих матчів Ніко, який працював раніше у Манчестер Сіті, не хотів тиснути руку, коли ми перемогли Арсенал. Коли вже ми програли, він хотів потиснути мені руку, а я не сприйняв це легковажно. Ось так все просто.

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Після того я перемкнувся на збірну Англії. Але, ймовірно, обов’язково сконтактую з Джовером. Скажу, що все це було, мабуть, занадто. Це демонструє стандарти, яких я досяг, і те, чому навчився за ці роки. Це великий матч, а програти так, як ми це зробили, й досі болюче. Якби мене не зачепила та поразка – ймовірно, я помилився клубом, бо ми претенденти на титул", – поділився Вокер у коментарі Metro.

Нагадаємо, конфлікт розгорівся одразу після поєдинку Арсенал – Манчестер Сіті. Вокер пішов з'ясовувати стосунки з помічником Артети, Ніколасом Джовером. Пізніше до них підскочив ще й Ерлінг Холанд.

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