За інформацією Sky-Sport, Трент відмовився від нових пропозицій Ліверпуля та вирішив продовжити свою кар'єру Мадриді.

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У Реалі на Александер-Арнольда чекають не лише високі зарплатні умови, але й привабливі бонуси. Якщо у Ліверпулі він заробляв близько одинадцяти мільйонів євро за сезон, то у Мадриді ця цифра може зрости до п'ятнадцяти мільйонів з преміями за результативність та підписним бонусом "еквівалентним розумній вартості трансферу". Угода почне діяти з 1 липня 2025 року.

Нагадаємо, 26-річний гравець провів за Ліверпуль у поточному сезоні 39 матчів в усіх турнірах та відзначився трьома голами.

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