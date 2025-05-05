Півзахисник Ліверпуля Федеріко К'єза таки став чемпіоном Англії майже в останню мить.

Італієць не міг святкувати з одноклубниками завоювання трофея, оскільки не мав достатньої кількості матчів в АПЛ, щоб теж отримати медаль. К'єзі необхідно було зіграти мінімум ще одну гру.

Фол Аліссона за межами штрафного у відеоогляді матчу Челсі – Ліверпуль – 3:1

Федеріко вийшов на поле у матчі з Челсі (1:3) і таким чином забезпечив собі медаль. К'єза став другим італійцем, якому вдалося здобути титул, після Маріо Балоттелі (сезоні 2011/12 з Ман Сіті). Утім, вони не єдині, кому вдалося виграти чемпіонство в АПЛ.

Федеріко Македа, Карло Кудічіні, Массімо Таїбі також вигравали Прем'єр-лігу, але не досягли мінімальної кількості матчів, щоб отримати медаль.

Мекеда та Таїбі виступали за Манчестер Юнайтед, а Кудічіні захищав кольори Челсі.

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