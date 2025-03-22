Ліверпуль може втратити влітку одного з лідерів, який мріє опинитися у складі Барселони.

Керівництво "блаугранас" активно стежить за Луїсом Діасом. У вінгері бачать посилання атаки, але все залежатиме від можливостей Барселони вписатися у фінансовий фейр-плей.

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Як вдалося дізнатися Mundo Deportivo з джерел, близьких до Луїса Діаса, колумбієць перебуває в очікуванні дій з боку Барселони попри те, що в нього залишилося два роки за контрактом з Ліверпулем. Він хоче зрозуміти, чи зробить клуб ставку на нього наступного сезону.

Діас мріє грати за "кулес" і готовий чекати стільки, скільки буде потрібно, але водночас не хоче плекати ілюзій, поки не побачить чіткого сигналу.

Луїс виступає за Ліверпуль з 2022 року. Загалом колумбієць відіграв за мерсисайдців у 140 матчах у всіх турнірах. В його активі 37 голів та 18 результативних передач.

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