Як інформує офіційний сайт Ліверпуля, нападник команди Коді Гакпо підписав нову довгострокову угоду з мерсисайдцями.

"Почуття неймовірні – продовжити контракт із цим прекрасним клубом. Я дуже вдячний і сподіваюся подарувати ще багато чудових моментів. Я відчуваю себе як удома, моя сім’я також, і це важлива частина рішення. У клубі хороші партнери, хороша атмосфера, життя навколо футболу чудове, і я насолоджуюся кожним моментом", – цитує Гакпо офіційний сайт команди.

Голландець приєднався до Ліверпуля у січні 2023 року з ПСВ. Відтоді він зіграв 131 матч, забив 42 голи та віддав 16 асистів. У складі "червоних" він здобув золоті медалі АПЛ та Кубка ліги.

На міжнародному рівні Гакпо має 40 поєдинків за збірну Нідерландів. У новому сезоні 2025/26 він встиг відзначитися голом у матчі проти Борнмута та двома асистами у грі з Ньюкаслом.

