Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився інформацією про фізичний стан гравців "червоних" перед матчем четвертого туру АПЛ проти Бернлі.

"Думаю, що наші гравці в чудовій формі, сьогодні ми вперше тренувалися із більшістю з них після міжнародної перерви. Кертіс Джонс отримав травму у минулій грі проти Арсенала та не зможе грати з Бернлі.

Джеремі Фрімпонг відновився після ушкодження і тренувався цього тижня з гравцями молодіжки, а вже сьогодні розпочне заняття з основною командою.

Інші гравці повернулися в клуб без проблем. Після перерви на матчі збірних таке трапляється не часто", – заявив Арне Слот на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що Ліверпуль проведе матч четвертого туру АПЛ проти Бернлі 14 вересня. Після трьох матчів мерсисайдці йдуть на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

