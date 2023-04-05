У вівторок, 4 квітня, Ліверпуль зустрічався з Челсі в рамках АПЛ. Команди зіграли внічию. Після матчу один із юних фанатів "червоних" привернув до себе увагу плакатом із написом: "Дарвін, я люблю тебе більше, ніж власного батька. Сьогодні мій день народження".

Перша гра "синіх" без Поттера у відеоогляді матчу Челсі – Ліверпуль – 0:0

Пройти повз такого Дарвін Нуньєс не зміг і подарував маленькому хлопчику свою футболку, що дуже зворушило дитя. Він впав у обійми батька та заплакав.

Нагадаємо, що уругвайський нападник приєднався до Ліверпуля влітку 2022 року. В поточному сезоні він зіграв за "червоних" у 22 матчах АПЛ. В активі Нуньєса вісім голів та три результативні передачі.

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