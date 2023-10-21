Велика Британія страждає від шторму Бабет, який вже забрав життя трьох осіб. Відчути на собі руйнівну силу стихії довелося і Тренту, інформує The Sun.

Клопп підтвердив найгірші побоювання щодо ключового гравця Ліверпуля – він ризикує повернутись аж наступного року

Зірка Ліверпуля їхав на тренування, коли піднявся потужний порив вітру. В один момент Александер-Арнольд помітив, що електричний стовп обабіч вузької дороги починає хилитися. 25-річний футболіст відразу загальмував і викрутив кермо у бік зустрічної смуги. Range Rover за 90 тисяч фунтів врізався у BMW, але навряд це сильно хвилювало Трента. 12-метровий стовп впав поряд, а дроти електропередач повисли на автомобілях...

На щастя, обом водіям вдалося уникнути травм. Попри шоковий стан, Александр-Арнольд таки доїхав на тренування і сьогодні повинен зіграти з Евертоном.

"Вітер був настільки сильний, що раптово зніс стовп. Це було справді страшно. Це диво, що ніхто не постраждав. Когось запросто могло вбити. Александер-Арнольд, мабуть, відчуває, що обдурив смерть. Зайва секунда, і стовп міг пройти через лобове скло", – розповів один зі свідків подій.

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