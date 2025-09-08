Зірка Ліверпуля може стати одноклубником українців – трансфер очікується найближчим часом
Нападник Ліверпуля Федеріко К'єза може перебратись до чемпіонату Туреччини.
Форвард Ліверпуля Федеріко К’єза ризикує змінити клуб уже найближчими днями. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, після несподіваного виключення з заявки Ліверпуля на груповий етап Ліги чемпіонів італієць отримав шанс перебратися до Туреччини, де трансферне вікно відкрите до 11 вересня.
У новому сезоні К’єза дебютував за Ліверпуль у матчі з Борнмутом, вийшов на заміну та відзначився голом. Пізніше отримав ігрові хвилини у зустрічах з Ньюкаслом та Арсеналом, однак у заявці на Лігу чемпіонів місця не знайшов – через обмеження на кількість легіонерів його викреслили на користь 17-річного Ріо Нгумохи.
Турецькі команди вже користуються цією ситуацією на трансферному ринку. Бешикташ зробив перший крок, зв’язавшись із мерсисайдцями щодо потенційного трансферу К’єзи. Водночас серед претендентів називають і Трабзонспор, який цього літа активно підсилюється. Саме там уже виступають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан. Також, нещодавно повідомлялось, що голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана найближчим часом має перейти саме в Трабзонспор.
За словами Романо, Ліверпуль не зацікавлений в оренді гравця – мова може йти лише про повноцінний трансфер. Наразі переговори перебувають на ранній стадії, але інтерес турецьких грандів до футболіста є цілком реальним.
