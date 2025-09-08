Форвард Ліверпуля Федеріко К’єза ризикує змінити клуб уже найближчими днями. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, після несподіваного виключення з заявки Ліверпуля на груповий етап Ліги чемпіонів італієць отримав шанс перебратися до Туреччини, де трансферне вікно відкрите до 11 вересня.

Ліверпуль і Арсенал здивували заявкою на ЛЧ – клуби не включили в неї по одному зірковому гравцеві

У новому сезоні К’єза дебютував за Ліверпуль у матчі з Борнмутом, вийшов на заміну та відзначився голом. Пізніше отримав ігрові хвилини у зустрічах з Ньюкаслом та Арсеналом, однак у заявці на Лігу чемпіонів місця не знайшов – через обмеження на кількість легіонерів його викреслили на користь 17-річного Ріо Нгумохи.

Турецькі команди вже користуються цією ситуацією на трансферному ринку. Бешикташ зробив перший крок, зв’язавшись із мерсисайдцями щодо потенційного трансферу К’єзи. Водночас серед претендентів називають і Трабзонспор, який цього літа активно підсилюється. Саме там уже виступають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан. Також, нещодавно повідомлялось, що голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана найближчим часом має перейти саме в Трабзонспор.

За словами Романо, Ліверпуль не зацікавлений в оренді гравця – мова може йти лише про повноцінний трансфер. Наразі переговори перебувають на ранній стадії, але інтерес турецьких грандів до футболіста є цілком реальним.

Онана дав згоду на перехід до команди з трьома українцями – він зароблятиме більше, ніж у МЮ