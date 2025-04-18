Півзахисник Лаціо Маттео Гендузі лютував через виліт римлян від норвезького Буде-Глімта – дісталось партнерам та тренерам "орлів".

Лаціо поступився Буде-Глімту в серії пенальті, вилетівши в 1/4 фіналу Ліги Європи. Емоційно це сприйняв опорний півзахисник Маттео Гендузі.

Історичне досягнення завдяки перемозі в серії пенальті у відеоогляді матчу Ліги Європи Лаціо – Буде-Глімт – 3:1

За інформацією La Lazio Siamo Noi, француз після повернення до роздягальні накричав на партнерів по команді: "Ми повинні показати свої яйця!" Але це не все: Гендузі також нагримав на тренерів Фабріціо Дель Гроссо та Марко Бароні, пославши їх "до біса", коли покидав стадіон.

Додамо, що Маттео зіграв за Лаціо в 42 матчах цього сезону, записавши до свого активу 1 гол та 5 асистів.

МЮ створив камбек року в битві з 9 голами й прорвався у півфінал ЛЄ, Тоттенхем і Атлетік в 1/2, Лаціо сенсаційно вилетів