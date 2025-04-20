Нападник Сельти Борха Іглесіас долучився до зіркової компанії, оформивши хет-трик у ворота Барселони.

"Кулес" у важкому матчі проти "кельтів" здобула перемогу 4:3. Всі три м'ячі у ворота Войцеха Щенсни забив Борха Іглесіас.

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Іспанець таким чином повторив рідкісне досягнення. До нападника Сельти лише чотирьом гравцям вдавалося забивати три голи на полі Барселони – Андрію Шевченку (Динамо,1997 р.), Форлану (Вальяреал, 2005 р.), Мбаппе (ПСЖ, 2021 р.), та Бензема (Реал, 2022 р.).

Нагадаємо, Борха Іглесіас у поточному сезоні зіграв за Сельту у 33 матчах, забивши вісім голів та оформивши дві результативні передачі.

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