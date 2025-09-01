Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Севілья і Бенфіка Георгія Судакова й Анатолія Трубіна досягли принципової домовленості щодо переходу бельгійського нападника Доді Люкебакіо. Остаточне оформлення угоди очікується після медогляду, запланованого на понеділок.

"Агент Трубін": фанати Бенфіки хвалять голкіпера збірної України за трансфер Судакова

За даними іспанських ЗМІ, португальці готові заплатити близько 30 мільйонів євро з урахуванням бонусів – сума нижча за клаусулу у 45 мільйонів, однак фінансові проблеми Севільї змушують клуб піти на поступки. Люкебакіо в минулому сезоні провів 38 матчів за Севілью, відзначився 11 голами та 2 асистами.

Разом з тим, в Севільї вже знайшли заміну бельгійському форварду. Джерело повідомляє, що екс-гравець Арсенала Алексіс Санчес перебуває на фінальній стадії перемовин і найближчим часом приєднається до Севільї на правах вільного агента. Санчес залишив Інтер після завершення контракту й готовий повернутися в Ла Лігу, де раніше грав за Барселону.

Жирона без Циганкова і Крапивцова поступилась Севільї – каталонці зазнали вже третьої поразки поспіль і впали на дно