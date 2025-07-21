У понеділок, 21 липня, Сауль Ньїгес мав вилетіти до Туреччини для проходження медогляду в Трабзонспорі. Однак угода була скасована. Атлетіко повідомив, що гравець вирішив заблокувати перехід, пославшись на "сімейні обставини".

Екс-зірка Атлетіко стане одноклубником Сікана та Зубкова – він перебував у складі "матрацників" з 2009 року

Сам Сауль підтвердив це в X: "Не вийшло з особистих причин. Сподіваюся, наші шляхи колись знову перетнуться".

Минулими вихідними Сауль і його представники вели переговори з Атлетіко про розірвання контракту, який діяв до кінця сезону 2025/26. Була досягнута усна домовленість, а умови нового контракту з Трабзонспором були узгоджені.

Тепер Сауль продовжить залишатися гравцем Атлетіко. Однак він не поїде разом з командою на збори в Лос-Анхелес-де-Сан-Рафаель.

Нагадаємо, що за Трабзонспор зараз виступають 3 українці: Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков.