Зірка Колоса має намір повернутись до України та вже має запасний варіант
Новачок Сумгаїта Анатолій Нурієв висловився щодо можливого повернення до України після початку війни.
"Перший матч за нову команду? Звичайно, було важко. Але з кожною хвилиною почував себе все краще та краще. Фізично поки що не готовий. Два місяці без футболу безслідно пройти не могли. Думаю, згодом наберу форму.
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Як почуваюсь в Сумгаїті? Все добре. Мене добре прийняли. Деяких гравців я знаю ще із національної команди, а Андрія Поповича – з чемпіонату України. Думаю, із адаптацією жодних проблем не буде. Я вже бачив один матч команди із Зірою. Впевнений, що приїхав у хорошу команду.
Чи думав про повернення в Колос після завершення угоди? Все залежить від ситуації в Україні. Я хотів би повернутися туди, якщо все буде добре. Якщо ні...Треба думати. Думаю залишитися в Азербайджані", – поділився Нурієв у коментарі azerisport.
Нагадаємо, Анатолій перебрався до Колоса влітку 2021 року з Миная. За ковалівців провів 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Його контракт з "хліборобами" був чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.
До слова, Нурієв – уродженець Мукачево, однак півтора роки тому прийняв громадянство Азербайджану і вже встиг провести 9 матчів за національну збірну країни.
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