"Перший матч за нову команду? Звичайно, було важко. Але з кожною хвилиною почував себе все краще та краще. Фізично поки що не готовий. Два місяці без футболу безслідно пройти не могли. Думаю, згодом наберу форму.

Колос відпустив зіркового хавбека у чемпіонат Азербайджану

Як почуваюсь в Сумгаїті? Все добре. Мене добре прийняли. Деяких гравців я знаю ще із національної команди, а Андрія Поповича – з чемпіонату України. Думаю, із адаптацією жодних проблем не буде. Я вже бачив один матч команди із Зірою. Впевнений, що приїхав у хорошу команду.

Чи думав про повернення в Колос після завершення угоди? Все залежить від ситуації в Україні. Я хотів би повернутися туди, якщо все буде добре. Якщо ні...Треба думати. Думаю залишитися в Азербайджані", – поділився Нурієв у коментарі azerisport.

Нагадаємо, Анатолій перебрався до Колоса влітку 2021 року з Миная. За ковалівців провів 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Його контракт з "хліборобами" був чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

До слова, Нурієв – уродженець Мукачево, однак півтора роки тому прийняв громадянство Азербайджану і вже встиг провести 9 матчів за національну збірну країни.

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