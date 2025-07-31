Максенс Какере потрапив в ДТП в середу вранці, 30 липня, близько 7:00 на вулиці Сан-Фермо делла Батталья в Комо. Як інформує GdS, можливо, це сталося через мокре дорожнє покриття – причина все ще з'ясовується.

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Какере втратив контроль над великим позашляховиком Bentley Bentayga Speed, який врізався в автобус ASF. На щастя, футболіст не постраждав. У громадському транспорті постраждалих також не виявилося.

Какере повинен відправитися з командою в середу на тренувальний збір в Марбелью, де заплановані два престижних товариських матчі: 6 серпня проти Бетіса і 10 серпня проти Барселони в рамках престижного Кубка Гампера.

25-річний Какере перейшов в Комо в січні минулого року. Він був придбаний у Ліона за 15 мільйонів євро плюс бонуси. Минулий сезон Максенс провів дуже успішно, забивши два голи і віддавши три гольові передачі в 18 матчах, в 15 з яких він виходив у стартовому складі.