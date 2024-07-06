Півзахисник збірної Іспанії Педрі не зможе допомогти своїй команді на Євро-2024 через травму.

Під час матчу проти Німеччини 21-річний іспанець отримав травму через фол Тоні Крооса. Педрі довелося замінити вже на 8 хвилині матчу.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, обстеження півзахисника підтвердило внутрішнє бокове розтягнення лівого коліна (2 ступінь). На відновлення Педрі знадобиться від чотирьох до шести тижнів. Це означає, що чемпіонат Європи для нього закінчено, а також він пропустить старт Ла Ліги. Барселона перший матч в чемпіонаті Іспанії проведе 17 серпня проти Валенсії.

Нагадаємо, що для Педрі це вже друга травма у 2024 році. На початку березня він пошкодив підколінне сухожилля і пропустив цілий місяць.

На Євро-2024 півзахисник зіграв у чотирьох матчах і оформив одну результативну передачу.

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