Давіде Фраттезі пожартував, що заблокував свою сестру в соціальних мережах на кілька днів після того, як вона відсвяткувала тріумф Ювентуса в Кубку Італії.

Сестра Фраттезі К'яра зустрічається з півзахисником Ювентуса Вестоном Маккенні і перебувала на полі стадіону Олімпіко після переможного для Юве фіналу Кубка Італії з Аталантою (1:0). Хавбека Інтера розлютили фотографії, які вона опублікувала з цього заходу.

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"Я заблокував її у всіх соціальних мережах на чотири дні. Звичайно, ми потім посміялися над цим. У кожного своє життя, нікого не можна посадити під скляну клітку", – цитує Фраттезі La Repubblica.