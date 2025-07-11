Давіде Фраттезі переніс операцію з видалення грижі в міланській лікарні Humanitas, інформує Gazzetta dello Sport. "Я просив їх також виправити мені ноги, але лікарі нічого не змогли з ними вдіяти", – пожартував Фраттезі.

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Грижа була проблемою, з якою півзахисник "нерадзуррі" боровся вже деякий час; вона часто сповільнювала його на полі. Сам Фраттезі вирішив лягти під ніж вже після закінчення сезону.

Операція пройшла успішно, і Давіде буде проходити програму реабілітації. Таким чином, Фраттезі буде доступний Крістіану Ківу через кілька тижнів, коли Інтер почне підготовку до наступного сезону.

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