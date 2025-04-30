"Арсенал – це команда, за яку вболіваю. Так, я там не приховую, що це мрія, якась божевільна. Але, якщо брати там Динамо і перейти, наприклад, в якийсь такий, незрозуміло куди – в якийсь європейський клуб, щоб він просто був європейський, – та ні, це не для мене. Динамо для мене – топ-клуб, і я радий бути тут.

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Якщо буде пропозиція, якась там супер для команди, для мене, то я підійду до Ігоря Михайловича Суркіса, і він скаже: "Там, Сань, є класна пропозиція, і нам підходить, ти там розглядай". І якщо мені сподобається команда, і буду бачити, як клуб грає, в який футбол, і мене все буде влаштовувати, то будемо вже дивитися, розмовляти, як воно буде", – розповів півзахисник в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, що за Арсенал виступає захисник Олександр Зінченко.

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