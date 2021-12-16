Нападник Динамо Бруно Петковіч сконфузився у поєдинку чемпіонату Хорватії проти Істри 1961.

Головний бомбардир загребців показав, як не слід виконувати удари з 11-метрової позначки.

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Динамо мало мінімальну перевагу і на 90-й хвилині отримало право пробивати пенальті. Петковіч виконав його дуже зухвало – підходив до м'яча пішки, а перед ударом дезорієнтував голкіпера відчутною паузою. Рефері покарав піжона другою жовтою карткою і взяття воріт скасував.

Команди завершували матч 10 на 9, оскільки раніше вилучили по одному гравцю у кожної. Динамо примудрилося не лише втримати переможний рахунок, а ще й закріпити перевагу – 2:0.

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