Нападник Динамо Владислав Ванат не забуває дякувати Збройним силам України за можливість продовжувати звичне життя.

"21! Дякую ЗСУ за можливість відмітити цей День Народження в колі рідних і друзів", – написав Ванат в своєму Instagram.

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Додамо, що попри масивні обстріли Росією міст України на Новий рік, силам ППО вдалось мінімізувати пошкоджень критичної інфраструктури та уникнути блекауту.

Зауважимо, що Владислав провів 24 поєдинки за Динамо у поточному сезоні, в яких відзначився 6 голами та 2 асистами.

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