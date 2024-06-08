Наполі у пошуках нового центрфорварда звертає увагу на гравців з українським паспортом.

Партенопейці вже деякий час стежать за нападником Динамо та збірної України Владиславом Ванатом, стверджує Calciomercato.

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Пріоритетними цілями Наполі залишаються Лукаку та Довбик, однак вони можуть виявитися занадто дорогими. 22-річний Ванат провів яскравий сезон за Динамо і з 14 голами став найкращим бомбардиром УПЛ. Зараз Transfermarkt оцінює нападника у 10 млн євро, проте після чемпіонату Європи попит на Владислава може серйозно зрости.

Джерело окремо відзначає запальний характер Ваната, який нерідко хапає картки різного кольору. Італійці також пригадали історію 2-річної давнини. Після матчу з Вірменією молодий українець скупив у сувенірній крамниці аеропорту прапорці держави-агресора і на очах росіян, які сиділи в залі очікування, викинув трикольорові ганчірки у смітник.

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