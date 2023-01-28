Дворазовий володар Кубка Туреччини – Анкарагюджю – оголосив, що не зміг домовитися з Динамо щодо переходу Томаша Кендзьори. Прес-служба клубу у своїх соцмережах опублікувала наступну заяву.

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"У рамках формування нашого складу на другу частину сезону, розпочалися переговори з Динамо про перехід польського гравця Томаша Кендзьори. Угоду, однак, не було досягнуто через суперечності між сторонами", – йдеться у повідомленні турецької команди.

До слова, ЗМІ активно сватають поляка у ПАОК – медогляд у грецькому клубі футболіст має пройти вже у суботу, 28 січня.

Нагадаємо, Динамо придбало Кендзьору у Леха влітку 2017 року за 1,5 млн євро. Загалом поляк награв у складі "біло-синіх" 198 матчів, забив 7 голів та віддав 20 асистів. Разом з киянами здобув 6 трофеїв – титул чемпіона України, два Кубки України та три Суперкубки України.

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