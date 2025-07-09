– Минулого місяця у твоїй кар'єрі сталася важлива подія – ти дебютував у складі національної збірної України. Поділися враженнями від цього.

– Враження лише позитивні. Це велике щастя. Кожен, хто з дитинства займається футболом, мріє потрапити до національної збірної. Тому я дуже щасливий, і буду працювати ще старанніше, аби цей виклик не був останнім.

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– Що можеш сказати про атмосферу в національній збірній?

– Атмосфера супер, усі хлопці прийняли дуже тепло. Хоч це був і товариський турнір, але ми хотіли на ньому виступити якомога краще. Але вийшло так, як вийшло, і ми побачили ті моменти, які потрібно буде виправити перед майбутніми поєдинками.

– Минулий сезон став для тебе проривним – ти повернувся до Динамо й відразу став чемпіоном. Як оціниш для себе його?

– Насамперед, я дуже щасливий, що команді вдалося завоювати титул. Також це перше чемпіонство для мене, тому лише найкращі та позитивні емоції. Також, думаю, ми подарували радість усім, хто за нас уболіває, нашим ЗСУ, і всім, хто чекав на це.

– А свій особистий прогрес як оцінюєш?

– Я себе оцінювати не люблю – нехай це роблять інші. Я просто виконую свою роботу, і сподіваюся це робити ще краще, – сказав Михайленко прес-службі Динамо.

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