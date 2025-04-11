Про призначення нового тренера повідомляє офіційна сторінка медіафутбольного клубу в Instagram. Артем Яшкін відомий виступами за київське Динамо у 1999 – 2002 рр та збірну України.

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Екс-півзахисник завершив кар'єру у 2009 році після чого працював тренером академії Динамо. Влітку 2022 року Яшкіна призначили наставником академії Руха U-14, а через рік він приєднався до тренерського штабу Віталія Пономарьова у першій команді львівського клубу.

Варто відзначити, що за медіафутбольний клуб IGNIS з квітня 2024 року виступає відомий в минулому нападник Динамо Артем Мілевський, а у січні 2025 року до цієї команди приєднався друг та колишній одноклубник Мілевського Олександр Алієв.

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