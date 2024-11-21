Захисник лондонців знову зазнав травми. Ріс Джеймс пропустить точно матч проти Лестера. Утім, не відомо скільки знадобиться часу англійцю, щоб повністю відновитися.

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"У нас лише один травмований гравець – це Ріс. На жаль, він відчув невеликий дискомфорт, і ми не хочемо ризикувати цього вікенду. Це підколінне сухожилля, м'язова проблема. Сподіваємося, що це не щось серйозне чи довготривале", – цитує Мареску football.london.

Нагадаємо, що Джеймс тільки наприкінці жовтня повернувся до складу команди. У минулому сезоні він пропустив понад 200 днів через травми.

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