Зірка Челсі вкотре потрапив до лазарету – Мареска розкрив подробиці травми одноклубника Мудрика
Головний тренер Челсі Енцо Мареска повідомив про пошкодження капітана команди Ріса Джеймса.
Захисник лондонців знову зазнав травми. Ріс Джеймс пропустить точно матч проти Лестера. Утім, не відомо скільки знадобиться часу англійцю, щоб повністю відновитися.
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"У нас лише один травмований гравець – це Ріс. На жаль, він відчув невеликий дискомфорт, і ми не хочемо ризикувати цього вікенду. Це підколінне сухожилля, м'язова проблема. Сподіваємося, що це не щось серйозне чи довготривале", – цитує Мареску football.london.
Нагадаємо, що Джеймс тільки наприкінці жовтня повернувся до складу команди. У минулому сезоні він пропустив понад 200 днів через травми.
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