"Я пішов захищати Андрея Сантоса. Я бачив, як гравці ПСЖ його оточують. Як справжній бразилець, я пішов, щоб заступитися за друга. Багато людей прибігло, в цьому безладі мене штовхнули. Це частина гри. Гадаю, вони не вміють програвати. Тепер час святкувати", – цитує заяву Жоао Педро після матчу Marca.

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Також бразильський форвард поділився емоціями, згадуючи свій неочікуваний перехід в стан "пенсіонерів".

"Я був у відпустці 40 днів і тут опинився на Клубному чемпіонаті світу, де грають такі чудові команди. Важко усвідомити те, що я пережив за цей короткий проміжок часу. Я не знаю, що й сказати", – сказав новачок Челсі, не стримуючи сліз.

Joao Pedro gets emotional in his post-match interview ? pic.twitter.com/jjrNUYrPDj — ???????????? (@IyawoChelsea) July 13, 2025

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