Нападник Челсі Крістофер Нкунку опинився на виході зі Стемфорд Брідж. Як повідомляє The Athletic, у послугах 27-річного француза найбільшу активність проявляє його колишній клуб – РБ Лейпциг.

Нкунку, який так і не зміг закріпитися у складі лондонців через травми та відсутність довіри тренерського штабу, сам зацікавлений у поверненні до Бундесліги. Челсі також прагне остаточно розпрощатися з гравцем і готовий продати його за 50 мільйонів євро.

На форварда претендує й Баварія, а також клуби з Італії та Англії. Водночас Лейпциг має певну перевагу завдяки тому, що вже веде переговори з Челсі щодо хавбека ПСЖ Хаві Сімонса, який прагне переїхати саме до Лондона.

Джерело зазначає, що угода щодо Нкунку ще далека від завершення, але бажання всіх сторін розірвати невдалу співпрацю з англійським клубом підштовхує процес уперед.

У складі Челсі Нкунку провів 62 матчі, у яких відзначився 18 голами та 5 асистами. Контракт гравця з Челсі чинний до 2029 року.

