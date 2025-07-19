Півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс відмовився переходити в Баварію, попри інтерес з боку гранда Бундесліги. Як повідомляє Bild, 22-річний нідерландець прагне переїхати в АПЛ і вже обрав для себе пріоритетний клуб.

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За інформацією джерела, агент Сімонса вже контактував із представниками Челсі. Інтерес до Сімонса також приписують Арсеналу, Ліверпулю та Барселоні. Хавбек, який здатен зіграти як у центрі поля, так і на флангах, вже давно перебуває на радарах топ-клубів.

У січні РБ Лейпциг викупив Сімонса у ПСЖ за 50 мільйонів євро, встановивши клубний рекорд. Але футболіст дав зрозуміти керівництву, що хоче змінити клуб через відсутність Ліги Чемпіонів.

В складі РБ Лейпциг Сімонс провів 76 матчів, у яких відзначився 21 голами та 23 асистами. Transfermarkt оцінює гравця в 70 мільйонів євро.

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