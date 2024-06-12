Прес-служба німецького клубу офіційно оголосила про пролонгацію контракту з 21-річним словенцем. Беньямін Шешко підписав угоду з клубом до 2029 року.

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"У мене був хороший перший рік в РБ Лейпциг і я неймовірно щасливий бути тут. Команда, клуб, місто, вболівальники – для мене все просто чудове. Тому дострокове продовження контракту є логічним кроком. Я відчуваю велику довіру та вдячність з боку всього клубу, і це має вирішальне значення для того, щоб я міг показувати свої найкращі результати. Зокрема, у другій половині сезону я зміг віддати щось у відповідь своїми голами.

У нас команда з великим потенціалом і збалансованим поєднанням молодих і досвідчених гравців. Я дуже хочу зробити наступні кроки разом. Ми вже багато чого досягли в моєму першому сезоні і часто показували, який якісний і видатний футбол ми можемо принести на поле. Але попереду ще багато роботи, і це тепер наша спільна мета", – цитує Шешко офіційний клубний сайт.

За інформацію інсайдера Фабріціо Романо, в угоді між Беньяміном та Лейпцигом є пункт про можливий відхід у 2025 чи 2026 роках. Нападником активно цікавилися Арсенал, Манчестер Сіті та Барселона.

Нагадаємо, що Шешко виступає за Лейпциг з 2023 року. Загалом він відіграв за німецький клуб у 42 матчах у всіх турнірах. В його активі 18 голів.

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