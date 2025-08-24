Зірка Бундесліги помінявся футболками після розгромного фіаско: ведуча спитала про щастя від перемоги – епічна реакція
Захисник Вердера Марко Фрідль збив з пантелику журналістку, яка переплутала його з іншим гравцем.
Вердер програв Айнтрахту 1:4. Після гри Марко Фрідль помінявся футболками з гравцем франкфуртців, і пішов давати інтерв'ю.
Журналістка Sky Катаріна Кляйнфельдт не впізнала футболіста і подумала, що перед нею гравець Айнтрахта. Вона запитала у Фрідля, чи задоволений він перемогою. Марко нервово розсміявся, сказав журналістці, що грає за Вердер, і пішов з інтерв'ю.
"Перед матчем я брала інтерв'ю у Марко Фрідля біля автобуса. Після фінального свистка футболка Айнтрахта на жаль просто збила мене з пантелику, тому я припустилася помилки", – цитує Faz.net журналістку.
