Захисник Вердера Марко Фрідль збив з пантелику журналістку, яка переплутала його з іншим гравцем.

Вердер програв Айнтрахту 1:4. Після гри Марко Фрідль помінявся футболками з гравцем франкфуртців, і пішов давати інтерв'ю.

Журналістка Sky Катаріна Кляйнфельдт не впізнала футболіста і подумала, що перед нею гравець Айнтрахта. Вона запитала у Фрідля, чи задоволений він перемогою. Марко нервово розсміявся, сказав журналістці, що грає за Вердер, і пішов з інтерв'ю.

"Перед матчем я брала інтерв'ю у Марко Фрідля біля автобуса. Після фінального свистка футболка Айнтрахта на жаль просто збила мене з пантелику, тому я припустилася помилки", – цитує Faz.net журналістку.

Marco Friedl zur Eintracht confirmed pic.twitter.com/ZUWM2km1uX — BorussiArgyle (@BorussiArgyle) August 23, 2025

